Julián Zucchi y Yiddá Eslava denuncian que sufren discriminación por ser chicos reality

Volver a retomar la carrera como actores es difícil para Julián Zucchi y Yiddá Eslava quienes fueron por un periodo chicos reality. La pareja confesó que muchas veces no los toman con seriedad ya que los encasillaron con ese término.

“Como chico reality no te toman en serio para ciertos papeles. Ojo, no me arrepiento de mi pasado pero lo que digo es la verdad. Hay actores que te discriminan por haber estado en un programa reality”, declaró Julián Zucchi.

Además, comentó que agradece haber sido parte de Combate ya que les dio una carrera además una estabilidad económica para emprender algunos proyectos y poder vivir como familia.

También confesaron que han sido ofrecidos para regresar a ser chicos reality, pero rechazaron la oportunidad para consolidar sus carreras actorales que se ha visto perjudicado por su pasado.

"No me arrepiendto de mi pasado. Lo que nosotros hicimos es apoyarnos durante esa transición.No ha sido fácil pero seguimos luchando por nuestros objetivos", dijo optimista en el avant premiere de la obra teatral Las Chicas del 4C en el teatro Pirandhellp.

