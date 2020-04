El viernes pasado, Juliana Oxenford se animó a terminar su programa con un karaoke en vivo. El hecho no pasó desapercibido y muchas personas recurrieron a las redes sociales para manifestaron en favor del hecho, y otros en contra.

En su cuenta oficial de Instagram, la figura de ATV escribió un extenso mensaje dedicado a quienes la aplaudieron, pero también a los que la criticaron.

“Gracias por vernos. Hoy terminamos la semana cantando y tratando de alegrarnos y darles un poco de alegría también a ustedes. A los que me escriben diciendo que lo disfrutaron, un abrazo grande”, se lee al inicio de su publicación.

Oxenford no tuvo reparo alguno en sugerir a quienes la cuestionaron a que cambien de canal si no les agrada lo que ven. “A los que critican e insultan creyendo que soy más o menos periodista por cantar, la próxima agarren su control y cambien de canal. En esta carrera he aprendido que mientras más auténtica sea, más cerca estaré siempre de esa verdad que como periodista sigo. Buen fin de semana. Un abrazo virtual”, enfatizó.

Su mensaje cuenta con más de 40 mil “Me gusta” y con un sinfín de comentarios, donde muchos la aplaudieron y dijeron que una persona era auténtica.

“Autenticidad”, “Brava”, “A todos nos alegró escuchar a Julio y a ti cantando. Nos dieron ánimos a pesar de la situación que pasamos", “Te amo porque eres auténtica”, son algunos mensajes que recibió Juliana.

Magaly Medina tampoco dudó en demostrarle su admiración a Juliana. “Me quito el sombrero, Juliana por el trabajo sacrificado que estás haciendo. A ella le encanta cantar y eso todos los saben. Hoy se mandó con una canción más acorde con lo que vivimos”, expresó la conductora de “Magaly TV: La Firme”, en la edición pasada de su programa.





