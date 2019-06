Juliana Oxenford abre su corazón y habla de la anorexia que padeció: "ha dejado huellas"

La periodista Juliana Oxenford abrió su corazón y escribió un conmovedor relato de lo que fue padecer de anorexia años atrás.

A través de Facebook, Juliana Oxenford manifestó que esta dura enfermedad la ha marcado: "La anorexia ha dejado huellas que por más que quiero, nunca podré borrarlas: la obsesión por la balanza, el conocimiento exacto de la cantidad de azúcar en un vaso de Coca Cola, el exhaustivo estudio del nivel de grasa de tres papas fritas, hasta el récord de lograr sobrevivir a punta de medio paquete de galletas de soda “light” y un cuarto de papaya al día".

Asimismo, la periodista reveló que sufrió de anorexia hace casi dos décadas y contó lo mucho que sufrió con esta enfermedad: "Llevo muchos años conviviendo con la voluntad de quien conoce tanto de calorías como de sus propias vulnerabilidades. Casi dos décadas sabiendo que corro el eterno riesgo de volver a caer en el hoyo negro donde la tristeza se curaba con hambre y flagelos. Sobrevivir a la búsqueda de desaparecer de a poquitos, de querer demostrarle al mundo que la chica “perfecta” no es más que un poco de hueso y demasiadas imperfecciones. Esto y más es esta maldita enfermedad de la que tantos se burlan y tan pocos conocen".

"Nadie deja de comer por vanidad ni para emular a la modelo de moda. Quienes hemos sobrevivido a esta pesadilla, sabemos que la anorexia es un llanto de urgencia , un grito de desamor, una súplica para que nos abracen, un miedo incontrolable a crecer, un mecanismo para llamar la atención de ese novio o papá que a penas sabe que todavía existimos. Hoy, después de quince años de haber tocado fondo con treinta y cinco kilos a cuestas, creo que la anorexia es la obsesión por vaciar tu cuerpo de comida. No dejar nada. Quedar tan nula de alimento como esa alma con la que se carga pese a sentir que también la hemos perdido", continuó.

Finalmente, Juliana Oxenford explicó que ha sanado tras varios años de padecer anorexia: "No señores, no todas las mujeres flacas somos anoréxicas ni p**** hambrientas. Habemos quienes hemos sanado, recuperado el control de nuestro cuerpo, quienes nos queremos aún con los estragos que dejó- a manera de estrías- esta enfermedad. Aunque no lo crean, existimos quienes hoy podemos mirarnos en el espejo y abrazarnos con la absoluta convicción de que ya todo pasó".