La periodista Juliana Oxenford recurrió a su cuenta personal de Twitter para anunciar que regresa a la televisión a través de la señal de ATV. Oxenford contó que su programa se llamará “Al estilo de Juliana”, igual que el espacio que condujo en RPP hasta el 2016, y arranca desde este 13 de enero a las 7 p.m.

“Ok, se los digo ahora. El lunes 13 regreso a la TV con un programa cargado de información, con reportajes y entrevistas de actualidad, de la mano de mi productor @avilagutierrez, en el horario de siempre, con el estilo que conocen, y ahora por @atvpe. ¡Estoy más que feliz!”, fue el mensaje que compartió con sus fans.

Hace unos días, Juliana Oxenford se pronunció sobre los rumores que surgieron a raíz de su salida de Latina y afirmó que fue decisión de ella no renovar contrato con el canal ubicado en Jesús María.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser", escribió en su cuenta de Twitter.