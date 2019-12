La periodista Juliana Oxenford anunció su salida de Latina. A través de Twitter, informó que esta noche será su último aparición en “90 Central”.

En la misma publicación, la periodista dijo sentirse “agradecida" por el periodo que pasó en el noticiero y también dedicó unas palabras a sus televidentes.

”Hoy cierro un año y también un ciclo en @Latina_pe. Esta noche me despido de #90Central. Me voy agradecida por la experiencia, el reto y la gente maravillosa que conocí. Gracias sobretodo al público por convertir el espacio en uno de los más vistos del canal. Nos vemos 6.55″, escribió Juliana Oxenford.

Peluchín lanzó la bomba

Días atrás, Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al revelar que Juliana Oxenford no iba más por Latina. Pero eso no fue todo, ya que “Peluchín” afirmó que la periodista se sumaría a las filas de ATV, lo cual Juliana todavía no ha confirmado.

“Quería confirmarles hoy que ya es un hecho que Juliana Oxenford se va de Latina, estos son sus únicos programas. La bomba es que empieza ya en 2020 en ATV, Juliana ya es de ATV, estos son sus últimos días, está tratando de sobrellevar las cosas y una nueva figura de Latina que se retira, que se va, esta vez es Juliana Oxenford. ¡Confirmado! Recontra confirmado: Juliana Oxenford se va a ATV", dijo Rodrigo González en su momento.