Juliana Oxenford fue entrevistada por Magaly Medina en “Magaly TV La firme” y recordó su relación con el periodista Álvaro Ugaz, con quien estuvo comprometida hasta que él falleció en un accidente automovilístico.

Para sorpresa de muchos, la periodista se refirió a un “rumor” que le echaba la culpa a ella de la muerte de Álvaro Ugaz: “Esta gente, aprovechando su muerte y que él no estaba para defenderme, empezó a decir que la culpa del accidente era mía”.

En ese sentido, Juliana Oxenford reveló que amigos del entorno del periodista protegieron a una de las personas que iba en el vehículo, que sí estaba en estado de ebriedad.

“Era tranquilazo, tuvo un accidente (...) el copiloto era un íntimo amigo de él y estaba absolutamente borracho, él estaba absolutamente borracho y no querían que alguien les dijera, el entorno lo protegió, para que no dijeran ‘por tu culpa que lo dejaste manejar, porque el conductor no era él sino Álvaro, es que pasó este accidente'”, señaló.

Asimismo, Juliana Oxenford recordó que incluso periodistas que trabajaron con Álvaro Ugaz la culparon de la muerte de su exprometido: “Qué nivel de maldad y cómo es la vida. Hasta la familia se metió ahí Magaly (...) Cuando yo entro a RPP me encuentro con mucha gente de su entorno que en el velorio de Álvaro me daban la espalda”.

