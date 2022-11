Luego de los incidentes ocurridos en la primera fecha de los dos conciertos de Juan Luis Guerra en el Perú, Juliana Oxenford no se calló nada y comentó que el lugar y escenario del Arena Perú no era el ideal para un artista de la talla del cantautor dominicano.

Y es que la periodista lamentó que hayan dejado ingresar 14 mil personas, cuando el aforo solo era de 9 mil. “(El Arena Perú) no es un coliseo, no es un estadio de fútbol, es una especie de explanada en el Jockey Club”, comenzó diciendo.

“Es absurdo que para la presentación de un artista de la talla de Juan Luis Guerra, el Arena Perú sea el lugar preciso. Juan Luis Guerra es Juan Luis Guerra”, agregó fuerte y claro.

Por otra parte, la figura de ATV comentó que varios cibernautas le expresaron su temor al asistir al concierto, pues no se podía ni caminar por las zonas. “ Quienes estuvieron ahí dicen que en la zona VIP no se podía caminar, mucha gente se dio cuenta que si sucedía algo en el recinto, no la contaban, por la cantidad de gente que había ahí” , expresó.

Además, Juliana Oxenford responsabilizó a los organizadores del evento por permitir un aforo superior al permitido. “No se tiren la pelota”, manifestó sobre el show de Juan Luis Guerra en Perú.

