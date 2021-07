¡Fuerte y claro! Juliana Oxenford decidió utilizar sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a todas las personas que la apoyan desde siempre a lo largo de toda su carrera periodística.

Y es que esta vez, la conductora de ATV se animó publicar en su cuenta oficial de Twitter, un sensible agradecimiento a todos aquellos usuarios que no se suman a las críticas que ella viene recibiendo durante esta campaña electoral.

“A veces andamos en tantas cosas que nos olvidamos de agradecer. Gracias a la gente tan buena onda que también circula por aquí y que suele pasar desapercibida ante tanto troll, insulto y agresión. Gracias por ser más. Lo bueno siempre es más”, expresó bastante emocionada.

Recordemos que Juliana Oxenford siempre se ha caracterizado por brindar sus opiniones sin filtro alguno. Sin embargo, muchos cibernautas la han acusado en innumerables veces de “izquierdista”, haciendo referencia a Pedro Castillo, y también de “fujimorista”.

“Yo a diferencia de estos señores, sí soy coherente (…) Sabiendo lo que me iba a pasar, sabiendo que me iban a llamar terrorista en la calle, sabiendo que ayer una tipa delante de mis hijos me gritó roja, me quedé callada porque estaba delante de mis hijos”, dijo en la última edición de su programa.

TE PUEDE INTERESAR