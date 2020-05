La conductora del noticiero de ATV, Juliana Oxenford, despotricó contra los chicos reality que se vuelven en actores y participan en diversas producciones nacionales.

Esto sería una clara indirecta para Nicola Porcella, Alondra García Miró y Melissa Paredes, quienes se dieron a conocer en estos polémicos programas.

“No es fácil ser artista y artista no es que sean todos. Eres modelito y saliste en un reality, si saliste en un reality juntaste vasitos y ya eres actriz, no, no”, señaló.

“Ser actriz, ser actor, es una profesión, construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y me convierto en protagonista de una telenovela. Eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título actriz bien llevado”, agregó Juliana quien remató todo diciendo que: "yo sí defiendo a los actores y a las actrices. Me molesta cuando aparecen: “yo soy modelo y actriz, ¿actriz de dónde? No hay que minimizar una profesión, un trabajo de tanta entrega que requiere de una sensibilidad muy especial, no es fácil, lo veo y aprecio muchísimo el talento de los grandes”.

