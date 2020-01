La reconocida periodista Juliana Oxenford estuvo como invitada especial en el segundo programa de Magaly Medina, contando detalles de su vida íntima que muchas personas desconocían.

Uno de los temas que tocó fue la relación sentimental que tuvo con el periodista Álvaro Ugaz, quien falleció por un accidente automovilístico.

“Era un tipo maravilloso que me ayudó mucho a mejorar como persona”, inicia contando.

La periodista cuenta que sufrió mucho con esta pérdida, debido a que muchas personas salieron al frente a hablar sobre ellos.

“Salieron a hablar mucho. Me dolía todo lo que decían, no por mi, sino por Álvaro, decían que la culpa del accidente la tuve yo. Yo venía de Cañete de hacer un reportaje y lo tenía que editar. Yo no estaba en el carro”, expresó Juliana.

“Alvaro va a verme porque estaba intoxicada, me llevó medicinas y me dice que le habían dicho para salir y yo le dije: anda, porque yo tengo que irme de boleto por el tema del reportaje”, siguió contando.

Según cuenta Juliana, el rumor que se desató por aquellas épocas era que ella había peleado y/o terminado con Álvaro Ugaz y que es por ese motivo que él sale a tomar con sus amigos.

“El copiloto estaba absolutamente borracho, el entorno lo protegió. Yo no estaba en ese carro, que nivel de maldad, hasta familia se metió ahí”, manifestó la hija de Marcelo Oxenford.

Por otra parte, Magaly Medina le menciona el tema del anillo de compromiso que el periodista le dio a Juliana, y ella se refiere así sobre ese tema.

“El anillo lo tengo hasta ahora y me gustaría que si algún día alguien quiere pedir a mi hija, me permita que yo se lo de, porque para mi representa una persona absolutamente buena y sana”, finaliza la nueva conductora de ATV.