¡No se calló nada! La periodista Juliana Oxenford, no tuvo problemas en referirse a diferentes programas que son competencia con el actual noticiero que conduce en ATV.

Y es que la conductora se refirió, fiel a su estilo, específicamente al reality “Esto es Guerra”, el cual es competencia directa en cuanto a horarios.

“Nunca se le va a ganar a esos realities que arman vasos y muestran tetas, pero estoy feliz. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos aún en un horario tan complicado. Sin embargo, aquí estamos. Aquí seguimos”, manifestó en una entrevista con Trome.

Por otra parte, Juliana declaró no ser amiga de políticos y que se toma la atribución de criticar a quien ella crea conveniente.

“Critico a Keiko y Alan. Hablo de quien me dé la gana. ¿Sabes por qué? No tengo militancia, no hago lobbies, no invito políticos a mis fiestas, tampoco salgo a tomar cafecito con ministros. Yo no uso la pantalla como vitrina para conseguir otras cosas”, finalizó la periodista.

