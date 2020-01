La periodista Juliana Oxenford anunció mediante su cuenta de Twitter que cierra un ciclo en Latina con el espacio periodístico que le tocó conducir: 90 Central.

“Hoy cierro un año y también un ciclo en Latina. Esta noche me despido de 90 Central. Me voy agradecida por la experiencia, el reto y la gente maravillosa que conocí. Gracias sobretodo al público por convertir el espacio en uno de los más vistos del canal. Nos vemos 6.55″, fue lo que escribió la conductora días atrás.

Sin embargo, mucho se especuló sobre si su salida habría sido voluntaria o la habrían sacado del canal ubicado en Jesús María, como ha sido el caso de varios personajes del medio.

A raíz de los miles de comentarios sobre esta duda, la periodista e hija del actor Marcelo Oxenford, aclaró este punto en sus redes sociales.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, escribió Juliana.