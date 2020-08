La periodista Juliana Oxenford se pronunció luego de los ataques que recibió en las redes sociales por el trabajo de su padre, el actor Marcelo Oxenford, en la Municipalidad de La Molina.

En su cuenta de Facebook, Juliana Oxenford escribió un largo relato donde afirmó que se tratan de ataques de “mafias” que intentan desacreditarla.

“Suele suceder en épocas previas a las elecciones, que reaparecen las mafias de siempre intentando desacreditar periodistas, silenciarnos”, indicó.

Según la periodista, los contratos de su padre con la comuna de La Molina deben investigarse, pero que ella no tiene nada que ver con este tema: “El último ataque vino ayer cuando mencionaron al señor Marcelo Oxenford. Me parece perfecto que se investigue cualquier situación que pueda parecer irregular. Lo que no es correcto es utilizar esta excusa para atacarme como si yo debiera hacerme caso de los actos de terceros y solo por tener el mismo apellido”, señaló.

Asimismo, Juliana Oxenford informó que también ha sido atacada por el trabajo de su esposo, quien es publicista. La periodista asegura que no hay una falta etica porque el trabajo de su pareja no influye en sus opiniones.

“Qué capo debe ser mi marido para que lo sigan convocando pese a estar casado con una periodista que jo** tanto. En conclusión , aquí no solamente no hay ningún tipo de delito o Irregularidad (los periodistas no somos funcionarios del estado) sino que además tampoco hay falta ética porque claramente lo que haga o deje de hacer mi familia jamás ha influido en mi manera de hacer periodismo y mucho menos en mi independencia. Ahora resulta que bajo las calumnias de esta sarta de corruptos que se esconden bajo el cobarde anonimato virtual, un periodista no puede tampoco tener un tío profesor de escuela pública o madre policía porque es el estado el que paga sus remuneraciones”, indicó.

La periodista descartó que se le hayan hecho “pagos camuflados” y aseguró que sí es crítica al gobierno de Martín Vizcarra: “Intentan desesperadamente hablar de “pagos camuflados” cuando la información que consignan es de acceso público. Eso, definitivamente, es de lo más asqueroso y bajo que he visto. Basta ver mi programa para notar las críticas que hago a diferentes políticos, mi postura frente a los tremendos errores que viene cometiendo el gobierno y la forma frontal que tengo de decir las cosas”.

Suele suceder en épocas previas a las elecciones, que reaparecen las mafias de siempre intentando desacreditar... Publicado por Juliana Oxenford - Periodista en Jueves, 20 de agosto de 2020

VIDEOS RECOMENDADOS

Maluma responde a las burlas de Neymar

Maluma responde tras burlas de Neymar - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR