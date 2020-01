La noche de ayer, la periodista Juliana Oxenford hizo su debut en ATV a cargo del noticiero de la noche “Al estilo Juliana”.

Ella confesó que se sentía nerviosa como todos cuando empiezan un reto nuevo pero se mostró optimista y feliz de reencontrarse con su público.

“He recibido un trato increíble, me he venido con mi productor Javier Ávila, más contenta no puedo estar, les puedo prometer que cuando termine van a estar enterados de todo lo que ha sucedido en el transcurso del día”, dijo la periodista.

Juliana Oxenford fue gratamente sorprendida cuando un miembro de su equipo de producción le alcanzó un ramo de girasoles, sus flores favoritas. El presente es de su esposo Milovan Radovic, con quien se casó en el 2018.

“Gracias mi amor, gracias a todos”, dijo Juliana Oxenford quien no pudo ocultar su alegría. El grupo Pintura Roja también le envió un presente y recordaron cuando tocaron en la boda de la comunicadora.

[VER MÁS]

[VIDEOS RECOMENDADOS]

Jazmín Pinedo responde preguntas de sus fans - Trome