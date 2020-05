La periodista Juliana Oxenford se ha ganado el cariño y corazón de todo el público debido a su actitud tan transparente, directa y espontánea. Una de las ocurrencias que desató carcajadas en los espectadores, fue la risa peculiar de la conductora.

Recordemos que una edición de su programa, la comunicadora se despedía y en miradas con su equipo de producción soltó un poco de su risa inusual, lo cual causó gracia en los usuarios en las redes sociales. “Hablo un montón pero es verdad, es lo que hay (risa)”, fue lo que dijo Juliana.

A raíz de este hecho, la creatividad de los peruanos salió a flote y crearon una serie de mix con su graciosa risa. “Escuchen, hay un DJ que ha hecho con mi risa un montón de remixes, siete son. Y de verdad que yo me divierto. Ustedes saben como soy, yo tengo bastante correa, porque además no tengo de qué avergonzarme, me parece incluso hasta gracioso y tengo que agradecer a la gente que se toma un tiempo para hacer tik tok y esas cosas”, manifestó.

