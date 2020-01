La periodista Juliana Oxenford fue la invitada del último programa de Magaly TV La firme.

Juliana Oxenford y Magaly Medina tuvieron una amena conversación donde hablaron de todo.

Sin embargo, el momento anecdótico fue cuando Juliana Oxenford le pidió a Magaly que la invitara a comer pero que no le vaya a dar su receta del pavo navideño, pues como se recuerda, esta receta tuvo innumerables críticas y muchos seguidores de la ‘urraca’ aseguraron que este paso a paso les arruinó su cena navideña.

“Ahí en el Instagram apareces y cómo cocinas pero no me des la receta del pavo porque se me quema”, dijo la rubia entre risas y Magaly Medina aceptó que fue “todo porque se me ocurrió hacer otra receta, yo cocino rico cuando me empeño”.