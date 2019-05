Juliana Oxenford sobre Yeni Vilcatoma: "Hace rato ha perdido el eje de su vocación"│VIDEO

Juliana Oxenford habló sobre las últimas declaraciones de la congresista Yeni Vilcatoma, quien deslizó un vínculo entre el presidente de la República, Martín Vizcarra y una tal "Yahaira".

La periodista Juliana Oxenford no se mostró sorprendida con las declaraciones de la parlamentaria. "Pero que Yeni Vilcatoma se meta en asunto que no tiene nada que ver con su labor parlamentaria a mí no me parece un exceso. No me sorprende para ser honesta porque hace rato Yeni Vilcatoma ha perdido el eje de su propia vocación".

Juliana Oxenford tildó de "irresponsable" a Yeni Vilcatoma, quien ahora tiene un programa en el canal del Congreso.

"Ahora funge de periodista, no me sorprende, pero tratándose de una parlamentaria debería tener un poco más de cuidado, no con sus aseveraciones porque no los confirmó, pero sí por lo que deslizó".

"Tiene que cuidarse porque ella no es una congresista elegida para meterse en la vida de los demás y si es cierto debe tener las pruebas contundentes para salir y deslizar una idea como la que planteó. Absolutamente irresponsable, pero es Yeni Vilcatoma", finalizó.

