La cantante y productora peruana Julie Freundt, con 30 años de carrera artística, fue consultada sobre los jóvenes valores en la música que vienen sorprendiendo en diversos géneros, como la salsa.

En ese sentido, la artista nacional fue consultada sobre las salseras Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, quienes se hicieron conocidas por interpretar covers o proponer nuevos ritmos a canciones conocidas de otros artistas.

Freundt dijo que no se detiene a pensar si es salsa o no es salsa, pero aplaudió el trabajo de ambas cantantes.

“Yo no me detengo a pensar si es salsa o no es salsa. Es música y es música que está bien hecha, está bien cantada. Se puede decir en el Perú hay talento, hay material, eso me da mucha alegría”, declaró en entrevista a Diario Ojo.

Resaltó que tanto Yahaira como Daniela están haciendo “una carrera impecable, grande, no solo en Perú sino también fuera”.

“Lo que pasa es que si hablamos de salsa pura... yo valoro los esfuerzos que se hacen a través de la música y que están haciendo estas dos jóvenes”, enfatizó.

Video: Marisol Mayta