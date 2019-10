En medio del mediático divorcio entre Julieta Prandi y Claudio Contardi, sale a la luz una denuncia de violencia familiar presentada por la actriz argentina contra su expareja. La abogada de Prandi, Karina Barrio, informó que la actriz tomó la decisión de denunciar a su aún esposo debido a que los afectados fueron sus hijos.

“Fueron muchos hechos los que vivió Prandi, pero lo que más la angustió fue la situación que vivieron los chicos dentro de la casa paterna. Eso fue lo que la llevó a empezar a contar un poco todo lo que venía viviendo y por lo cual toma la decisión de iniciar la demanda de divorcio en noviembre del año pasado”, indicó Barrio.

Según indica a La Nación, la expareja de Julieta Prandi habría hecho pasar como una trabajadora de la casa a quien sería su nueva pareja, hecho que generó un ambiente hostil para los menores.

“En su momento, cuando Juli llamaba a los chicos, el señor Contardi le decía que estaban con Cinthia, la niñera. Pero no era la niñera en realidad, eso era lo que los chiquitos tenían que decir. Está comprobado que es su pareja. Eso fue lo que más preocupó a mi cliente, porque son menores de ocho y cuatro años”, precisó la abogada.

“Cuando hablamos de violencia de género es hacia la mujer. Violencia familiar es cuando ya hay todo un grupo teniendo consecuencias por un hecho. Las mentiras, las formas de hablarle a ella delante de los niños, eso es violencia", agregó la letrada.

Según la defensora de Julieta Prandi, el padre de sus hijos tampoco cumple con la “cuota alimentaria pactada por la Justicia”.

La actriz también se pronunció por la denuncia por violencia familiar. Según dice, la incluyó en el proceso de divorcio por todo lo que “vivió” y están viviendo sus hijos.

“Hoy estoy preocupada porque no sé dónde van a dormir mis hijos, y si el padre me los va a devolver, porque la medida era hasta hoy, dentro del marco de la audiencia. Él no se presentó y venció ese plazo. Hoy por régimen le tocaría tenerlos a él y no sé si me los va a devolver a la noche”, relató la actriz argentina.