Julieta Rodríguez llora y pide disculpas tras audio donde 'cholea' a peruanos (VIDEO)

Por fin habló. Tras difundirse un audio en donde se escucha a Julieta Rodríguez cholear a los peruanos, la modelo salió al frente para hablar al respecto. Entre lágrimas, pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que ella no es racista.

Julieta Rodríguez contó para quién iba dirigido ese audio en donde se le escucha decir palabras indignantes. "La verdad lo hice en un momento que me encontraba mal. Fue en privado que le mandé a un grupo de amigos, fue para un grupo de amigos que me estaban atacando. Yo mandé ese audio confiando en personas que después terminaron traicionando".

La modelo no quiso hablar más sobre ese grupo ni especificar qué personas le habrían traicionado, como ella indicó. “Cosas puntuales estabamos hablando, pero yo no quiero hablar de ese grupo, porque yo si respeto los códigos”.

Luego de ello, Julieta Rodríguez lloró y pidió disculpas por el audio en donde se refiere de manera despectiva hacia los peruanos. Incluso aseguró que ama nuestro país. “Yo sí estoy muy arrepentida de eso porque en verdad no pensé que me harían eso. Yo no soy una persona que sea racista . A mí no me gusta que me digan eso. Mi papá y mi mamá me educaron para ser una persona de bien”.

"Yo no soy racista, yo amo al Perú. A todos les puede pasar eso, el estar con un poco de copas. Estoy muy arrepentida de eso. Si pudieras retroceder el tiempo lo haría, porque jamás hablaría así de un país que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecida, la gente es hermosa", añadió Julieta Rodríguez entre lágrimas.

OJO CON ESTO:

Julieta Rodríguez: 'Chola Chabuca' hace caso a peruanos y no emitirá entrevista

Julieta Rodríguez fue denunciada por 'cholear' a los peruanos en audio

¿Julieta Rodríguez agarró maletas y se fue del Perú? Esta foto lo confirma

Julieta Rodríguez: aparece esta foto y peruanos le piden esto a la 'Chola Chabuca'

HAY MÁS...