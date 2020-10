El cómico Carlos Vílchez volvió a pronunciarse un día después del polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán en el partido Perú vs. Brasil.

Vílchez negó haber insultado a algún país o al mismo árbitro. Dijo que simplemente expresó lo que sentía en ese momento.

“Trato de no cometer errores, soy un ser humano y sí los tengo y ayer dos personas me dijeron que había insultado a alguien y yo no he insultado a nadie. Solo simplemente dije algo que siento. Nunca insulté a nadie o sino revisen el video”, indicó.

El cómico de “El Wasap de JB” acotó que al ser un personaje público no lo limita a tener sentimientos. “Pero sí les digo algo, yo soy un ser humano y como ser humano también tengo derecho a emitir opiniones y creo que no hablé de alguien, fue personal, solo hablé del árbitro”.

“Soy una persona pública que tiene sentimientos y que lo que hice fue defender a mi país y dije lo que sentía. A seguir con la selección”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Rosángela Espinoza terminó con su novio? Facundo González la habría delatado

¿Rosángela Espinoza terminó con su novio? Facundo González la habría delatado-ojo

TE PUEDE INTERESAR