Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, indicó que quiere postular al Congreso de la República. El exfutbolista quiere impulsar la creación del Ministerio del Deporte.

“Tengo proyectos buenos para que el Estado pueda invertir y que los chicos tengan la oportunidad de llegar a un equipo o a la selección. En el país hay buenos talentos y el Estado debe entrar a tallar para que tengan oportunidades”, dijo el exjugador a El Popular.

‘Coyote’ Rivera contó que ya había postulado como teniente alcalde de Chorrillos, pero no le fue bien porque el partido político era nuevo y la gente “pedía que yo fuera cabeza”.

“Ahora espero ir casa por casa para que la gente conozca mi sentir y se formen una opinión”, comentó.

Acerca de la creación de un Ministerio de Deporte, ‘Coyote’ Rivera indicó que se mejoraría en todas las disciplinas, pues se invertiría en ello.

El exfutbolista también mencionó que no le gusta el sistema de la Federación Peruana de Fútbol (FPF): “Perú se tendría que hacer cargo. Sería lo mejor para evitar todas las cosas que pasan”, dijo.

Doña Peta, no desea que participe

‘Coyote’ Rivera aún está analizando si postulará porque su madre, doña Peta, no desea que participe.

“Todavía estoy en veremos porque mi señora madre no quiere que participe porque la política es sucia, pero si uno hace su trabajo de forma seria no tiene nada de qué preocuparse” , agregó.

Finalmente, el ‘Coyote’ Rivera dijo que no sabría con quién se rodearía políticamente si llega a obtener un curul en el Congreso de a República.

“Siempre hubo exvoleibolistas que estuvieron y no hicieron un buen trabajo. No solo he jugado fútbol sino que he sido militar y soy una persona preparada”, concluyó.

