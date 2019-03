Junior Silva y Carla Tello: la linda pareja revela cómo se conocieron

Tras confirmar su romance, el actor Junior Silva y la periodista Carla Tello revelaron cómo se conocieron, antes de iniciar su relación que se conoció el pasado 14 de febrero, en el día de San Valentín.

En entrevista para el diario Trome, Carla Tello y Junior Silva revelaron que se conocieron en una entrevista que ella le hizo por la película ‘Utopía’.

"Lo entrevisté en el canal y luego nos dimos cuenta de que teníamos cosas en común. Justo me estaba yendo de viaje a Europa y él me dio unos ‘tips’", contó Carla Tello para este diario; mientras Junior Silva recordó esta entrevista como "pésima" y es que ella solo se hablaba de manera cortante.

"En una pésima entrevista que me hicieron en ‘Canal N’, ja, ja. Había llegado para hablar de la película ‘Utopía’ y justo nos entrevista una periodista rubia que estaba con una cara como diciendo: ‘Otra vez vienen estos’. Me pareció una chica bonita, se veía interesante y quería caerle bien. Trataba de hacerle el habla, ella me respondía con tres palabras y volteaba a otro lado".

Junior Silva recuerda que terminada la entrevista, él decidió seguir hablándole, pero ella seguía con la misma actitud.

"Cuando terminó la entrevista le pregunté: ‘¿Tú manejas el teleprompter?’ y me dijo: ‘Sí’. Y se volteó ja, ja, ja. Pero sabía que ella no era así, la agregué a las redes sociales y empecé a buscarle temas de conversación", contó para Trome.

Declaración de amor

Poco a poco, Carla Tello y Junior Silva empezaron a hablar, sin embargo llegar a ser su novio no fue fácil.

Según Carla Tello lo rechazó dos veces y a la tercera lo aceptó. "Me había preguntado dos veces si quería estar con él y le había dicho que no. A la tercera, dije: ‘Bueno, ya qué importa’, ja, ja, ja".

En tanto, Junior Silva todo ocurrió de la manera más inesperada.

"No, nada, pensaba buscar un momento específico, preparado, para decirle que quería estar con ella, pero la cosa es que lo hicimos en un instante inesperado en el que solo estábamos los dos. Era de noche, estábamos abrazados, era todo bonito".

