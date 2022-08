Agosto se viene recargado de conciertos en Lima. Este último sábado se llevó a cabo el espectáculo “Juntos en Concierto”, el cual reunió a 12 artistas latinos que la están rompiendo con su música. Danna Paola, Molotov, Piso 21, De La Ghetto, Mario Bautista, Lenny Tavarez, María Becerra, Nio García, The Wailers, Mike Bahía, Smash Mouth, Alex Hoyer e Inner Circle, fueron los responsables de que el público no dejara de cantar y bailar toda la tarde - noche, calentando así el día frío de invierno.

El inicio del show

Las puertas para el ingreso del público se abrieron, como se tenía previsto, a la 1:00 p. m. sin embargo, el evento empezó con casi una hora de retraso, porque las personas aún seguían llegando.

El primero en presentarse fue el cantante de origen latino, Alex Hoyer, quien hace unos meses confirmó ser el enamorado de la también artista Danna Paola. A pesar de que, por el momento, no es tan conocido en el país, el joven intérprete logró llamar la atención de los asistentes con temas como “Planes”, “Super girl”, “Faithful”, entre otras.

El estadio, para ese entonces, aún no estaba ni el 50% lleno, no obstante, la energía de los peruanos ya se hacía sentir y Alex continúo demostrando su talento, no solo en el canto sino también en el baile.

El club de Mario Bautista

Mientras avanzaban los temas, el estadio se iba llenando de a pocos. Cuando llegó el turno del cantante mexicano Mario Bautista, la zona VIP del lugar empezó hacerse sentir. El club de fans de ‘MB’, acompañados de carteles y vinchas en la cabeza que llevaban sus nombres, empezaron aclamarlo antes de que salga a escena. Casi las 4: 00 p.m. el artista de 26 años tomó el micrófono y sus seguidores no dejaban de corear su nombre con la esperanza de ser vistos por el cantante. Aunque no todas tuvieron suerte, algunos lograron recibir un beso volado o una sonrisa de Mario, quien desde que se subió a la tarima no dejó de agradecer tantas muestras de cariño.

Algunos temas que hicieron bailar y emocionarse al público fueron: “¡Ay!”, “Brindo”, “Baby girl” y “Tequila”.

El piso tembló con Piso 21

La algarabía y la euforia se apoderó del estadio con la entrada de la agrupación Piso 21. No había nadie distraído. Fueron dueños de la atención de todos por 60 minutos y si alguien no sabía sus canciones, igual era imposible resistirse al ritmo. Agitaron la bandera peruana y colombiana como símbolo de unión entre ambos países, ya que ellos vienen de tierras ‘colochas’. Temas como “Te vi”, “Déjala que vuelva”, “Tan bonita” y “Pa olvidarme de ella” hicieron bailar a todos los presentes.

“Son un éxito, yo conocí sus canciones a través de Tik Tok”, comentaban los afortunados de las primeras filas, mientras hacían los pasitos de la coreografía que se creó en la aplicación de moda.

El enamorado Mike Bahía

El romance llegó con la pareja de Greicy, Mike Bahía. El colombiano que se robó el corazón de los peruanos con su participación como ‘coach’ en La Voz Perú, interpretó sus grandes éxitos como “Detente”, “La rutina”, “La vida”, “Cuenta conmigo, etc. Sin embargo, la canción que hizo a todos recordar su pasado fue “Buscándote”, un tema de Mike que lanzó hace 8 años e hizo que sea conocido a nivel internacional, incluyendo el Perú.

Las reinas de la noche

Danna Paola y María Becerra, fueron las únicas mujeres en esta lista de artistas. Ambas brillaron a su estilo representando a México y Argentina, respectivamente. La recordada Lucrecia de Élite, entró al escenario con una de sus canciones que tiene un gran significado y lucha social: “Calla tú”, el cual hace referencia a la violencia de género. “Ni una menos” se leyó en la pantalla gigante que adornaba el Estadio San Marcos. El público no dejó de corear sus temas de inicia a fin. “Sodio”, “Mala Fama”, “Amor Ordinario”, “Oye Pablo”, “TQ y Ya”, “Agüita” y hasta “Mundo de caramelos” formaron parte de su repertorio. La mexicana cantó todas las canciones que pudo en los 45 minutos de espectáculo, aunque en varios oportunidades tuvo inconvenientes logístico, pero ella siguió con la energía que la caracteriza y el público no dejó de apoyarla. Asimismo, Danna Paola no quiso despedirse sin presentar su nuevo tema “Xt4sis”. Single que marca su regreso después de casi un año sin sacar una canción.

Por su parte, María Becerra dejó sorprendidos a todos los asistentes y les demostró con su show que valió la pena que se quedaran hasta casi la medianoche. “Qué más pues”, “Ojalá” y “Mi debilidad”, fueron algunos de sus éxitos que se escucharon en el norte de la capital peruana. Sin duda, fue un espectáculo que reunió la sensualidad y la fuerza de la argentina.

La banda revelación

The Wailers es un grupo jamaicano de reggae que fue liderado por el vocalista y guitarrista Bob Marley, por un gran tiempo. Aunque la mayoría de los asistentes desconocía esta valiosa información, la banda logró conectar y trasmitir su energía cantando covers de The Beatles, Whiz Khalifa, etc.

Ojo al dato:

El evento culminó pasada las 2: 00 a. m. con la música de Lenny Tavarez y las personas que compraron sus entradas podían ingresar a la hora que deseaban.

El cantante puertorriqueño acaba de estrenar "Acerola", canción cuyo videoclip fue grabado mientras él estaba contagiado de coronavirus.

