El cantante Justin Bieber es muy activo en redes sociales y sobre todo en Instagram, donde comparte su día a día en tiempos de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. El artista canadiense también aprovecha este canal para expresar lo mucho que ama a su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

Recientemente, la celebridad de 26 años fue noticia entre sus seguidoras por escribir una romántica carta abierta a su esposa, donde recalcó los valores de la reconocida modelo.

“Querida Hailey, mientras me acuesto aquí contigo dormida a mi lado, pienso en cómo pude ser tan bendecido. Tu humildad, felicidad y deseo de superación me vuelve loco. Me siento honrado de ser tu esposo”, expresó Bieber.

“Prometo amarte todos los días de nuestras vidas. Buenas noches, Hailey, y espero que leas esto y sonrías. Eres mi ‘siempre’”, agregó el intérprete de “Yummy” y “Love yourself”.

No es la primera vez que Bieber expresa el amor que siente por su esposa en redes sociales. Recientemente, el cantante expresó sus deseos de convertirse en padre, pero también recalcó que todo depende de los deseos de la modelo.

“Esa decisión es de Hailey, porque es su cuerpo”, señaló Justin en entrevista con Ellen Degeneres.

VIDEO RECOMENDADO

Justin Bieber y el día que se quitó el bigote

Justin Bieber se quitó el bigote. (Video: Instagram oficial)