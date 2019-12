El cantante de pop, Justin Timberlake sorprendió a todos sus fans al escribir, a través de sus redes sociales, un mensaje dirigido a su esposa, la actriz Jessica Biel.

Justin Timberlake no dudó en pedirle disculpas públicas a su esposa luego de que fuera ampayado por los paparazzis en una situación comprometedora con la actriz Alisha Wainwright. En las imágenes, él coge de la mano a su compañera dentro de un bar en Nueva Orleans.

Justin Timberlake aclaró que entre la actriz y él no existe ningún tipo de relación y todo se debió a un lapsus.

"Intento alejarme todo lo que puedo de los cotilleos, pero por mi familia, siento que es importante aclarar rumores recientes que están haciendo daño a las personas que amo. Hace unas semanas, tuve un gran lapsus de juicio -pero déjenme ser claro- no ocurrió nada entre mi coestrella y yo”, explicó.

El cantante reveló que ese día, él estaba ebrio. “Bebí mucho aquella noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debí haber actuado mucho mejor. Este no es el ejemplo que quiero ser para mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por hacerles pasar por esta situación embarazosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre que puedo. Esto no lo fue. Estoy increíblemente orgulloso de estar trabajando en Palmer. Y estoy deseando continuar y hacer esta película, y con ganas de que la gente la vea”, agregó.

De inmediato, el post pasó el millón de “me gusta” en Instagram. Las imágenes del ampay de Justin Timberlake corresponden al pasado 24 de noviembre.

Ese día, el elenco de la cinta Palmer hicieron un descanso y se fueron a un bar. El grupo se sentó en un balcón y fue ahí donde el cantante fue captado por los fotógrafos.

Según los testigos, Justin estaba ebrio y le costaba mantenerse de pie. Su compañera Alisha le acariciaba la pierna mientras él, que no tenía su anillo de bodas, cogía su mano.

Como se sabe, la noche de ayer, Pedro Gallese también le pidió perdón a su esposa Claudia Díaz tras ser ampayado por las cámaras de Magaly TV La Firme saliendo de un hotel junto a una jovencita, identificada como Lucero Jara.