Tras varios meses de especulaciones, Justin Timberlake acaba confirmar el nacimiento de su segundo hijo con su esposa, la actriz Jessica Biel, durante una entrevista a través de videollamada que ofreció al popular programa de televisión “The Ellen DeGeneres Show”.

Los rumores de que la pareja había tenido otro hijo se iniciaron el año pasado. Según el Daily Mail, Biel no compartía en redes sociales fotos en las que se viera la mitad inferior de su cuerpo desde marzo de 2020 y para julio, diversos medios aseguraban que la actriz ya había dado a luz.

Es por ello que Ellen DeGeneres -conductora del espacio- no dudó en consultarle a Timberlake sobre esta información. “Lo había olvidado por completo, pero te convertiste en padre nuevamente, tuviste otro hijo”, le dijo la presentadora, a lo que el cantante respondió: “Sí, gracias”

Entre bromas, DeGeneres confesó que ella ya sabía del embarazo de la protagonista de “El Ilusionista” porque fue el cantante quien se lo contó. “Recuerdo que estábamos haciendo facetime y dijiste oye, quieres saber un secreto y luego entró Jessica y pusiste tu mano en su estómago”, recordó.

“Sí, tu fuiste una de las primera personas a las que se los dijimos después de nuestra familia más cercana”, manifestó el exintegrante de NSYNC, a lo que la celebridad de televisión respondió: “Soy como guardián de secretos porque me dijeron: ‘¿Sabes que tiene otro hijo?’, y yo dije: ¡Oh, sí, es cierto!, creo que me dijo que iba a tener un hijo”.

“Su nombre es Phineas y es asombroso y hermoso pero nadie puede dormir… estamos emocionados y no podríamos estar más felices, muy agradecidos”, agregó el cantante. Asimismo, al preguntarle como se sentía su hijo mayor dijo: “Es genial y Silas está muy emocionado, aunque Phin aún no puede caminar o perseguirlo... No sé, veremos qué pasa”.

Justin Timberlake y Jessica Biel iniciaron su relación en 2007 y se casaron cinco años después, en 2012. La pareja ha intentado mantener su intimidad en reserva. De hecho, cuando la actriz salió embarazada de Silas -su primer hijo- tampoco lo hicieron público, sino hasta varios meses después del nacimiento del pequeño.

El bebé nació en abril de 2015 y fue a través de una fotografía compartida en Instagram por el cantante en noviembre de ese año que se confirmó la noticia. En la imagen aparece el pequeño en brazos de su madre., por lo que la publicación sorprendió a muchos de sus fans.

