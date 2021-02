Tras ser acusado de sexismo y misoginia, el actor y cantante Justin Timberlake utilizó sus redes sociales para disculparse con su exnovia, Britney Spears, y con su colega Janet Jackson, con quien protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl en 2004.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor admitió que se equivocó y se disculpó con Britney Spears y Janet Jackson por sus equivocaciones en el pasado.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, explicó en su publicación.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé”, añadió Justin Timberlake en Instagram.

En ambos casos, su disculpa se remonta a casi 20 años, cuando él y Britney Spears mantenían una relación en su adolescencia. En aquella época, él la acusó vagamente de haberla engañado, una narrativa que se reproducía en el video de su canción “Cry Me a River”, que presentaba a una actriz que se parecía a Spears.

Cabe señalar que las disculpas de Timberlake se producen tras el estreno del documental “Framing Britney Spears”, que se centra en la tutela en la que se encuentra desde 2008, pero aborda de manera más amplia la forma sexista y crítica en la que los medios y otros la han tratado a lo largo de su carrera.

Por otro lado, en el escándalo del Super Bowl, al que Timberlake describió como un “mal funcionamiento del vestuario”, el cantante retiró parte del atuendo de Jackson y expuso su pecho, lo que provocó una protesta pública masiva y muchas críticas a la carrera de la cantante.

“También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, concluyó Timberlake.

