Karen Dejo sorprendió a propios y extraños al hablar de las relaciones sentimentales de algunos de sus compañeros de “Esto es guerra”.

En entrevista con “Estás en todas”, la chica reality aseguró que ninguna de sus compañeras se iba a sacar pronto. “¿De aquí? Ninguna (podría casarse próximamente)”, respondió.

Ante la sorpresa de la reportera, Karen Dejo reveló que sus compañeras son muy jóvenes para casarse. “Son chibolas, todavía tienen para matar varios hombres”, indicó.

Asimismo, admitió que no cree que Ivana Yturbe se quede con Mario Irivarren: “Ivana está chibola, con Mario le va bien pero yo no creo que se casen”.

La misma opinión tuvo al hablar de Flavia Laos y Patricio Parodi. “Angie está soltera. (Flavia y Patricio) Tampoco, es que no, para que se casen; no pues”, sostuvo.

No obstante, Karen Dejo afirmó que para el amor no hay edad: “Para casarse no hay edad, tú puedes encontrar el amor en la esquina a los 20 años o a los 50, 60 años”.

La chica reality también reveló que le gustaría casarse. “En algún momento sí, es mi ilusión como mujer. No sé si de blanco porque es un color muy trillado, pero me encantaría cantarle y bailarle a mi esposo en una ceremonia”, precisó.