Tras asistir a una fiesta junto a Peter Fajardo y Jaime ‘Choca’ Mandros, Karen Dejo aclaró qué fue lo que pasó en el local de Punta Hermosa donde fue captada celebrando el último fin de semana pese a las restricciones por la segunda ola del COVID-19.

La integrante de “Esto es Guerra” indicó que solo estuvo un par de horas en la reapertura del local donde la grabaron y aclaró que fue una coincidencia su encuentro con sus compañeros. En ese sentido, negó que hayan coordinado una salida entre amigos.

“Yo fui a un restobar que abrió sus puertas con capacidad de aforo reducida”, indicó la chica reality en declaraciones recogidas en una nota de prensa. “Quiero aclarar que yo no he ido con ‘Choca’, ni Peter Fajardo como se ha dicho”, agregó.

“Además, el lugar no es una discoteca, sino un restobar con mesas y sillas”, contó la morocha, quien añadió que esa información puede ser corroborada en las redes sociales del local, que días atrás anunció que abriría sus puertas, previa reservación.

La también modelo sostuvo que pasó un par de horas en el lugar y luego se fue, y fue testigo que Peter Fajardo y ‘Choca’ Mandros permanecieron menos de una hora en el local. Asimismo, negó tajantemente que se haya besado con su acompañante.

“Dicen que me besé, pero no es verdad, solo me tomé un par de fotos y videos para Instagram... Puede parecer otra cosa, porque estoy de espaldas, pero no me besé con nadie”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Dejo, ‘Choca’ Mandros y Peter Fajardo son captados en fiesta en discoteca de Punta Hermosa

Karen Dejo, ‘Choca’ Mandros y Peter Fajardo son captados en fiesta en discoteca de Punta Hermosa