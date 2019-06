"Le di un par de cachetadas", recuerda Karen Dejo sobre incidente con George Forsyth

George Forsyth fue denunciado por el presunto delito de violencia familiar, en la modalidad de maltrato psicológico, por su todavía esposa Vanessa Terkes. Al respecto, Karen Dejo no quiso comentar, pero sí recordó el incómodo momento que vivió con el alcalde de La Victoria.

Según Karen Dejo, años atrás se encontraba en una discoteca de Miraflores cuando sufrió una agresión sexual de parte de George Forsyth.

"Eso pasó hace tiempo pero sí fue un escándalo. Él estaba con unas copas de más y me metió la mano cuando estaba en la discoteca Aura y yo le di un par de cachetadas, fue un momento muy incómodo", manifestó la modelo.

Asimismo, Karen Dejó reveló que George Forsyth la llamó para pedirle disculpas por lo ocurrido: "Yo estaba en otro grupo, delante de él y bueno creo que estaba con unas copas de más. Fue un escándalo pero a los pocos días no sé cómo se consiguió mi número y me llamó a pedirme disculpas. Fue la única vez que conversé con él. Me lo he cruzado en el canal una vez pero a la justas nos saludamos, no somos amigos para nada".

En ese sentido, la participante de Esto es Guerra aseguró que este incidente se trató de un "hecho aislado de lo que está pasando ahora en su entorno".