¡Fuerte y claro! Karen Dejo no se calló nada y decidió responderle a Magaly Media, quien mediante sus ampays habría puesto en tela de juicio su dignidad, motivo por el que ella había anunciado que tomaría medidas legales contra la conductora.

Y es que la exchica reality confesó que sigue bastante afectada por las palabras de la popular ‘Urraca’, quien hace unos días reveló que los hombres con los que fue ampayada la modelo, pidieron que no se muestren las imágenes por “vergüenza”.

“No me siento muy bien. Me dan una popularidad negativa, no positiva. Muchas veces esta es la parte fea de ser artista, que de gratis me meta en un rollo cuando no me lo merezco. De verdad no entiendo por qué Magaly fue tan dura conmigo. Más allá de la indignación, de lo que me pueda afecta a mí emocionalmente, está mi entorno social, laboral, familiar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Karen Dejo dejó en claro que ya no demandará a la presentadora de ATV, pues asegura que ese dinero lo puede invertir en algo relacionado a ella o a su menor hija.

“He hablado con mi abogado. ¿Por qué yo tengo que agachar la cabeza y defenderme cómo persona? La verdad no (demandará a Magaly), hasta me molestaría estar gastando plata, cuando esa plata la puedo implementar en algo como hacer un cambio en mi casa, en irme de viaje, comprar ropa a mi hija, en lo que sea”, agregó.

“Magaly no va a dar su brazo a torcer, cuando ella dice algo, es dueña de la verdad, pero para mí sí cometió un exceso y no tuvo reparo de cuánto daño hacía. A ella no le importó nada. Ella hace su trabajo y no lo discuto, no la quiero atacar, pero que le baje a sus ideas. Si quieres criticar, de lapidar, que sea con un sustento válido”, finalizó.

