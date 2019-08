Karen Schwarz tampoco fue ajena a los vídeos difundidos por ‘Magaly tv, la firme’, donde se puede ver la actitud agresiva de Nicola Porcella hacia Angie Arizaga, dentro y fuera de una discoteca miraflorina.

La conductora de ‘Mujeres al mando’ sostuvo que no quiso hablar antes, debido a que la violencia es un tema delicado, y en base a su experiencia en televisión, prefirió guardar silencio. Sin embargo, con el segundo clip, que demuestra el comportamiento del “guerrero”, ya no quiso callar más.

“Yo hablo como Karen Schwarz, una vez que ya hemos visto durante dos días consecutivos imágenes horribles, tanto de tratos como de gestos, aunque Angie quiso disculpar el mal comportamiento, quedó peor al decir que no se estaba refiriéndo a ella, a pesar que se refería a una persona en singular”, fue lo primero que dijo.

Al sentir que Angie Arizaga está cegada por el comportamiento del “guerrero”, Karen Schwarz aconsejó a la familia de la modelo para que la ayuden y le abran los ojos.

“A mí me da mucha pena que estemos tocando este tema porque ya los veía en otro momento de sus vidas. No soy amiga ni familiar de Angie, pero ya es momento que la familia de Angie la ayude a abrir los ojos. No defiendas lo indefendible”, resaltó la presentadora, quien aseguró que no es amiga de Angie.