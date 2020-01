Karen Schwarz se pronunció luego que Rodrigo González publicó una fotografía donde se aprecia su rostro antes de someterse a una rinoplastía.

La conductora de “Mujeres al mando” aseguró que no le afecta que le recuerden su pasado. De hecho, recordó que ella misma reveló que tiene la nariz operada.

“Esa foto fue publicada bastante tiempo atrás y es la foto de una Karen que evidentemente no se había operado la nariz, de una Karen que realmente aprendió muchísimo de todos los años de la universidad, del colegio. Los cambios físicos no son tan importantes como los cambios del ser humano, yo hoy en día con mis aprendizajes -y sigo aprendiendo de la vida- simplemente lo tomo como mi pasado y mi pasado es una fotografía que ya la han visto. Tú pones en Google Karen Schwarz y aparece (...) no es secreto, yo lo dije públicamente: me operé la nariz, me operé las bubis, más adelante quién sabe si me opere otra cosa”, dijo Karen Schwarz a diario Ojo.

Asimismo, la conductora aseguró que trata de no escuchar las críticas “destructivas” que Rodrigo González hace en su contra: “A estas alturas del partido, me voy para los nueve años en la televisión, es parte de mi trabajo y mientras yo esté tranquila de que las cosas las estoy haciendo bien, o tratando de hacerlas bien, y si me equivoco salgo y pido disculpas, yo creo que no hay ningún problema (...) Las críticas constructivas las tomo y las escucho bastante porque quiero aprender, y las destructivas las elimino, las bloqueo".

En tanto, Karen Schwarz contó que ha aprendido a manejar las críticas que recibe en las redes sociales y que su límite "es no insultar, no criticar”.

“Estoy pasando un momento tan lindo en mi vida, que es estar embarazada, recibir a mi siguiente hijita, que en verdad soy consciente que estoy expuesta a cualquier crítica. Hay gente que le gusto, hay gente que no le gusto, hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere y eso se respeta. Tampoco les voy a decir que los ninguneo, no hay por qué ningunear ningún tipo de crítica, simplemente se respeta y yo no puedo hacer nada para que me quieran, para que no me critiquen. Es mi chamba, hoy en día no me afecta nada de lo que me digan”.

Karen Schwarz también se refirió a las críticas que recibe su programa. Según ella, “Mujeres al mando" brinda un buen contenido y por eso se mantiene al aire: "Este programa creo que continúa porque evidentemente hay un contenido simpático, hay un contenido bonito, que no ataca a nadie”.

Video: Marisol Mayta