La conductora Karen Schwarz se pronunció tras recibir fuertes críticas en las redes sociales luego del intento de detención de Rodrigo González a raíz de las denuncias de violencia de género que tanto ella como Susana Umbert y Cathy Sáenz interpusieron contra ‘Peluchín’.

“¿Por qué no cierras los comentarios?”, preguntó un usuario en Instagram Stories debido a los miles de comentarios que Karen Schwarz ha recibido en las últimas horas con críticas, insultos y burlas.

Según la esposa de Ezio Oliva, prefirió no responder porque lo que importa es lo que sucede en su hogar y no en las redes sociales. Junto al mensaje, la conductora compartió una foto realizando un símbolo de paz.

“Porque cuando uno aprende que la vida no gira alrededor de las redes sociales y que lo más importante es lo que pasa en casa y con los tuyos, todo lo demás es efímero y no real. Soy dueña de mis emociones, no de los que comentan”, fue la respuesta de Karen Schwarz.

Asimismo, un usuario le preguntó si era feliz. “Cada etapa de mi vida para mí es felicidad, incluyendo los errores y aciertos. Hoy en día tengo más motivos para estar concentrada en lo que tanto soñé, ser mamá, ser esposa, pero sobre todo desarrollar mis propios sueños como mujer. Uno madura, aprende, se vuelve más fuerte y prioriza lo que realmente hace latir tu corazón. Esta soy yo”, afirmó Karen Schwarz.

