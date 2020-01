Este 21 de enero, Karen Schwarz cumple 36 años de vida y en su programa “Mujeres al mando” la sorprendieron con un hermoso detalle.

Todo ocurrió al inicio del programa, cuando Karen Schwarz hizo su ingreso al set mientras Cathy Sáenz le tapaba los ojos.

Ya en el set, Karen Schwarz se encontró con una hermosa decoración con temática de la película Frozen.

Se trataba de varios globos, una torta de Frozen y una pantalla donde se leía “Feliz cumpleaños Karen”.

Según Cathy Sáenz, eligieron a Frozen en honor a sus dos hijas, a quienes Karen suele llamar “Anna y Elsa”.

“Normalmente no me gusta celebrar mi cumpleaños pero creo que la vida hoy me pone tantas alegrías que quiero celebrarlo como se debe”, dijo la conductora tras ver la sorpresa.

Asimismo, Karen Schwarz aseguró que pese a que cumple 36 años, se siente más joven: “cumplo 36 años y con orgullo (...) me siento de 25, de 26 porque la vida me trata bonito”.

