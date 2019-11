La conductora de televisión, Karen Schwarz, fue sorprendida en el programa “Mujeres al Mando” por su esposo Ezio Oliva, quien le envió un tierno mensaje por su segundo embarazo.

Jazmín Pinedo dio pase al video que envió Ezio Oliva y Karen Schwarz no pudo evitar mostrarse emocionada con las bellas palabras de su esposo, quien le agradeció por el nuevo bebé que le dará y que por ende se volverá a convertir en padre.

“He estado tratando de hacerte esta sorpresa desde ayer, pero no he podido porque hemos estado juntos. Quiero decirte que te amo, que te agradezco la vida que me estas dando, que te agradezco la familia que me has permitido tener y que eres la mujer de mi vida y que no podría tener mejor compañera de vida, socia, amiga, mejor absolutamente todo. Te amo”, fue el mensaje que le envió Ezio Oliva a Karen Schwarz.

Posteriormente al video, Karen Schwarz agradeció la discreción de todos sus compañeros de trabajo. “Qué lindo poder pasar mi embarazo con ustedes. Para mí es agradecimiento puro y sentirse apoyada es lo mejor”, acotó.

