"Qué hombre para más feo", le dicen a Ezio Oliva y Karen Schwarz da ejemplar respuesta

Dentro de pocos días, Karen Schwarz se separará de Ezio Oliva debido a que el cantante comenzará a vivir una nueva experiencia en su carrera musical, y es que se mudará a México, dejando aquí a la conductora y a su hija.

"Te amo tanto!!! No puedo creer que ya faltan tan pocos días para que te vayas a México. Asumimos esta aventura con mucho amor y con muchos sueños, mitad de semana allá y los fines de semana acá. Lo lograremos juntos como un puño", escribió la presentadora acompañado de una fotografía de su esposo.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y una usuaria colocó un mensaje sobre el aspecto físico de Ezio Oliva, que no fue tolerado por Karen Schwarz. "Qué hombre para más feo", escribió la joven.

Ante esto, la conductora de 'Mujeres al mando' no se quedó callada y dio una ejemplar respuesta. "Me di el tiempo de entrar a ver tus fotos y lo único que te puedo decir es que tienes una linda familia, dos hijos que te alumbran el camino y un esposo que te debe de querer mucho. Si es feo o no, él está casado contigo porque te enamoraste de él por muchas razones y tú lo elegiste. Lo mismo me pasó a mí y yo no tengo por qué opinar para mal del hombre que elegiste como compañero de vida", resaltó Karen logrando más de 1500 likes y cientos de mensajes apoyando su reacción.

