Karen Schwarz volvió a referirse a una posible demanda contra Rodrigo González, luego de que él compartiera un video de su menor hija Antonia en sus historias de Instagram.

En conversación con diario Ojo, la conductora de “Mujeres al Mando” dijo que aún no ha decidido si tomará medidas judiciales contra el popular “Peluchín”, pero le exigió que “pare la mano”.

“Yo siempre he tratado de disfrutar el día a día, de disfrutar a mi familia, imagínate ir al Poder Judicial, yo no sé que va a pasar. Yo he tratado de manejarme siempre con mucha calma, pero lo que ha hecho ahora eso sí no lo voy a permitir porque mi hija merece respeto. [¿tu video fue una advertencia para Rodrigo?] Sí, para que pare la mano al menos con mi hija, con lo otro no puedo, si no le gusto, es su rollo”

Contó que lo que más le indignó fue ver ‘la cara’ de Rodrigo sobre el rostro de su hija.

“Y encima poniendo su emoticón sobre (el rostro de) mi hija, su cara característica, yo no sé si llorando o riendo, eso para mi es una burla y usar a mi hija para su contenido (...) Me ha tocado lo más sagrado que es mi hija y eso no lo voy a permitir”, mencionó la modelo.

