Karen Schwarz y Jazmín Pinedo aconsejan a Sheyla Rojas al enterarse del "curriculum" de su nuevo galán

Luego de conocer que el nuevo galán millonario de Sheyla Rojas, Fidelio Cavalli, fue acusado de narcotraficante en el 2015 tras intentar pasar una tonelada y media de cocaína a Europa. Jazmín Pinedo y Karen Schwarz se quedaron sorprendidas durante su programa 'Mujeres al mando', así que no dudaron ni un segundo en darle algunos consejitos en vivo.

Lo primero que dijeron las presentadoras a la popular 'Shey Shey' es que se baje del avión y regresa al país. "Yo creo que Sheyla Rojas no sabe quién es Fidelio Cavalli. Agarra tu burro y regresa. ¿Sheyla sabrá eso? De repente no lo sabe, pero lo recomendable sería conocer antes a la persona, porque si te subes a un avión, uno no sabe qué cosas puede haber. Envíenle un mensaje de voz o algo, de repente no sabe", dijo la conductora de TV.

"Hay que tener cuidado y sospechar por qué tanto lujo. Ojalá Sheyla no haya conocido del tema porque sabiendo de esta situación te subes a un avión privado, no sé", agregó Mónica Cabrejos, quien llegó como panelista al programa.

"Uno puede ir con su propia maleta y puedes terminar con cosas adentro. ¿Cómo se estarán llevando los procesos que se abrieron contra él? Porque está libre", comentó la 'Chinita'.