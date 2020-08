Karen Schwarz compartió su felicidad por su próximo regreso a las pantallas de Latina con el nuevo programa “Modo Espectáculos”.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió un video bailando para celebrar que regresa a la televisión luego de dar a luz a su hija Cayetana.

“Les comparto mis temores, mis vivencias, mis ideas, mis momentos de felicidad y esta es una de ella. Y lo celebro bailando un poquito. Amo ser esposa, amo ser mamá, amo ser mujer y ahora se complementa mi cuarteto ideal amo trabajar. Casi 8 años en la tv, muchas etapas lindas, demasiado aprendizaje y agradecida a mil con todos los que me enseñaron y me siguen enseñando. Regreso muy ilusionada después de 5 meses, llego a divertirme junto a ustedes cómo siempre. Prontito estaremos juntos @latina.pe”, escribió Karen Schwarz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, una usuaria notó un cambio en la conductora y se animó a preguntarle si se había hecho un ‘retoquito’:

“¿Qué te hiciste, la abdominoplastía?”, preguntó la usuaria.

Según la conductora, no se hizo ninguna operación pues recién ha dado a luz: “Ah?? Cómo me voy a operar si recién he dado a luz hace 2 meses y medio”, respondió.

