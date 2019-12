Karen Schwarz se prepara para la llegada de su segundo bebé al lado del cantante Ezio Oliva. Y aunque está feliz porque su familia está creciendo, no fue ajena a los recientes casos de infidelidad que se han hecho públicos por los ampays de “Magaly TV La Firme”.

Al respecto, la exreina de belleza dijo que para ella siempre es “complicado” hablar de infidelidad y espera que nunca le pase.

“Debe ser una situación muy fea porque tu apuestas todo por esa persona, tus ilusiones y que de la noche a la mañana te enteres. Y ni siquiera porque él venga a decirte que te dejó de amar, que es normal, no es pecado dejar de amar, pero creo que sí es pecado cuando te enteras por terceras personas de que la persona que creías era el hombre de tu vida no lo era”; dijo en declaraciones a diario Ojo.

Schwarz, quien reveló este martes que su segundo bebé será una mujercita, confesó que cuando su esposo Ezio no está a su lado por sus constantes viajes a México se siente “vacía".

“Cuando Ezio no está a mi lado si me siento vacía. Obviamente, yo me respeto como mujer, pero en él he encontrado mi otra mitad”. Por ello, fue consultada si perdonaría una infidelidad de su pareja.

“Debe ser horrible pasar por un tema de infidelidad y más si es público. Te mentiría si te digo que jamás perdonaría una infidelidad. Es difícil ahora (responderte) porque no lo estoy pasando”; explicó.

Aclaró también que prefiere no juzgar a las personas que deciden perdonar una infidelidad.

“Creo que nadie es quien para juzgar a una persona si perdona un infidelidad. Cada quien vive su propio historia de amor. Es fácil para muchos decir ‘que no lo perdones...’ yo siempre me mantengo al margen (...) Ojalá que no me pase”.