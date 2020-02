Karen Schwarz sorprendió a todos luego de que este viernes se ausentara de la conducción de “Mujeres Al Mando”, programa que transmite Latina todos los días a las 9 a.m.

En su reemplazo estuvo la argentina Laura Borlini. En tanto, Cathy Sáenz no explicó los motivos de la ausencia de su compañera y se limitó a conducir con normalidad el espacio.

Karen Schwarz no apareció en la conducción de “Mujeres Al Mando” tras polémica con Anahí de Cárdenas

La ausencia de Karen Schwarz del programa matutino se da justo en medio de la polémica con Anahí de Cárdenas, luego que hace unos días, uno de sus panelistas criticara el look de la actriz durante el estreno de “Locos de amor 3”.

El hecho ocurrió luego que la estilista Danitza García lanzara un desatinado comentario sobre el turbante que lució la actriz en su paso por la alfombra roja. y provocó que las conductoras de “Mujeres Al Mando” salieran a disculparse públicamente por ello.

Karen Schwarz y Cathy Saenz se disculpan por comentario sobre el turbante de Anahí de Cárdenas

Asimismo, La propia Karen Schwarz le ofreció disculpas a Anahí de Cárdenas a nivel personal a través de sus Stories de Instagram, donde compartió un extenso mensaje dirigido a la talentosa artista que viene luchando contra el cáncer.

“No nos conocemos pero el respeto que siento por lo mucho que sé de ti es grande. Admiración por la fortaleza con la que asumiste esta enfermedad y la manera cómo ayudas a muchos a ver la vida desde otra perspectiva. Una vez más te pido disculpas de corazón”, indicó inicialmente la exreina de belleza.

“Conozco a Danitza y es un ser humano con un corazón enorme y por mi lado jamás se me pasaría ni por un segundo hacer mofa del dolor de otros. Yo estoy luchando por el respeto desde mi posición, por eso me duele mucho todo lo que se está diciendo y es totalmente falso. No entiendo y jamás entenderé las ganas de hacer daño. Mil disculpas una vez más”, finalizó.

En otro post, Karen Schwarz agregó: “Si te sentiste ofendida o te dolió algo de lo que se dijo, mil disculpas de corazón”.

Disculpas de Karen Schwarz a Anahí de Cárdenas

