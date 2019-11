Cerraría la fábrica. La presentadora de Mujeres al Mando, Karen Schwarz, no tiene en sus planes tener un tercer hijo. En declaraciones a la prensa, la modelo dijo que prefiere enfocarse en su hija Antonia y el nuevo bebé que viene en camino.

“En su momento me hubiese gustado tener 4, pero es complicado y a mi me pega mucho el embarazo. No tendría la energía que necesito”; comentó.

Consultada si ‘cerraría la fábrica’, su respuesta fue afirmativa. Incluso no descartó someterse a un procedimiento médico como la ligadura de trompas y, en el caso de Ezio Oliva, la vasectomía.

“Yo creo que sí, ya lo hemos conversado, por ahora sí (...) Lo que pasa es que hemos conversado de broma, no sabemos. Nadie sabe, pero con dos estamos felices", comentó.

“Yo quiero dedicarle el tiempo al bebé como se lo he dedicado a Antonia. Tener un tercero, yo creo que me faltarían manos y ojos para dedicarle el amor a mis hijos”, agregó, risueña.