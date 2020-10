Tras recientes declaraciones de algunas jovencitas contra el actor Stefano Tosso a quien acusan de presunto acoso sexual, la conductora Karen Schwarz pidió al hijo del recordado Ricky Tosso que dé la cara.

Al respecto, la presentadora de televisión recordó que el joven conoce muy bien cómo se maneja el mundo de la televisión por lo que le recomendó que brinde su descargo ante tan graves acusaciones.

“Él conoce perfectamente la televisión, él es hijo de Ricky Tosso (...) yo creo que (debe) dar la cara, apechuga, si realmente has cometido ese grave error y si no, sal y demuestra que tú no eres esa persona”, dijo la esposa de Ezio Oliva en el programa “En Exclusiva”.

Como se sabe, el último lunes, salieron a la luz presuntas conversaciones entre el actor sus alumnas de teatro.

Karen Schwarz en "En Exclusiva" habla de Stefano Tosso | OJO

TESTIMONIOS CONTRA STEFANO TOSSO

El testimonio de las mujeres se dieron a conocer a través de la página de Instagram ‘Influencers out of context’. La mencionada página publicó varias imágenes en sus historias de Instagram, donde se puede leer las presuntas conversaciones entre el actor y sus alumnas de teatro.

“A mí me pidió que le mande fotos sexys cuando tenía 16 años”, mencionó una de las jóvenes.

“Es perturbador y comparto el testimonio para todas aquellas jóvenes y niñas que pueden caer en su escuela”, señaló otra de las denunciantes.

Ante esta delicada situación, Stefano Tosso decidió desactivar la sección comentarios de sus redes sociales. Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que los cibernautas critiquen al actor en Twitter.

“En realidad no sería la primera vez que algún personaje de la televisión sea acusado por acoso sexual y tocamientos indebidos. Hoy Stefano Tosso está en el ojo de la tormenta y parece que se le va caer su castillo de naipes”, expresó una usuaria en Twitter.

“Están fuertes las acusaciones de acoso de 6 mujeres (hasta ahora) que denuncian que Stefano Tosso las acosó mientras ellas eran menores y alumnas suyas (como si ya no hubiera bastante relación de poder). Machos hay en todos lados, que ninguna más tenga miedo y que todos caigan”, sentenció otra cibernauta.

