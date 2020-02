Karen Schwarz se ausentó de la conducción del programa “Mujeres al mando”. Laura Borlini, quien la reemplazará por unos días más, reveló que la modelo está atravesando un momento complicado por su embarazo y los constantes ataques que recibe en redes sociales.

“Está agotada, pero no solo anímicamente. Ella siente que no tiene muchas fuerzas. (Karen) Me comentó que hace un gran esfuerzo para hacer el programa, poner su mejor cara. Cuando llega el corte, te das cuenta cuanto le afectan los últimos meses de su embazado y todo lo que está sucediendo (en redes sociales)”, señaló Borlini tras el programa “En Exclusiva”.

La exmodelo refirió que los comentarios en las plataformas virtuales han terminado por afectar a Schwarz. “Yo creo que hay que parar un poco la mano en manera en general, no de algo en específico. Creo que es momento de hacer un pare ya, creo que la agresividad no nos lleva a nada”, continuó la también actriz sobre lo sucedido.

Laura Borlini le responde a Peluchín - Ojo

REEMPLAZO.

Laura Borlini reveló que esta no será la única vez en la que Karen Schwarz se ausente de “Mujeres al mando”. La artista refirió que la producción del programa le ha solicitado poder contar con su apoyo por unos días más.

“Me han dicho (producción) que vaya a apoyar algunos días más. La verdad, yo ando bastante ocupada; pero en un caso como este, que se trata de un tema de embarazo, de un tema de salud, amerita apoyar”, sentenció Borlini.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González se burla del look de Yahaira Plasencia en Premios Lo Nuestro- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR