Karen Schwarz vive uno de los momentos más felices de su vida luego del nacimiento de su segunda hija, Cayetana. La expresentadora de televisión comparte, día a día, tiernas fotografías de la bebé, fruto de su amor con el cantante Ezio Oliva.

La modelo publicó recientemente una imagen que se volvió tendencia en las redes sociales: ella dando de lactar a su hijita, provocando cientos de comentarios y ‘likes'.

Schwarz reveló que siempre estuvo segura de su decisión de darle ‘teta’ a sus hijas, pese a los comentarios que escuchaba sobre el tema.

“Desde antes de ser mamá mis ganas por darles de lactar a mis hij@s eran claras. Escuché de todo, cómo por ejemplo “Duele horrible”, “no vas a dormir nada”, “se te caerán las tetas”, etc. Y la verdad es que todo lo que me dijeron era cierto, pero para mi eran verdades que me llevarían a lo más bonito desde el día 1 que las tuve en mis brazos”, escribió la expresentadora de ‘Mujeres al Mando.

Agregó que ama dar de lactar y está agradecida de poder hacerlos, pues sabe bien que hay mamitas que no tienen esa opción.

“Amo dar tetita, y estoy agradecida de haber podido hacerlo. Cada mami decide qué paso dará con sus gorditos, y se tiene que respetar. Lo digo porque me han escrito varias mamis contándome que soñaron con dar lactancia exclusiva y por diferentes motivos no pudieron, se sienten frustradas, y más cuando la sociedad u otras mujeres las juzgan. No juzguemos, y vivamos más desde la empatía”.

