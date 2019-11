La conductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, usó su cuenta de Instagram para contar lo último sobre su bebé.

Aunque aún no sabe el sexo de su criatura, Karen Schwarz contó la importante recomendación que le ha hecho el doctor para tener un embarazo sin inconvenientes y pronto tener a su bebé en sus brazos.

“Ayer tuve mi control y aún no sé si es bebo o beba. Todo está bien, solo que el doctor me ha mandado reposo, no absoluto, solo tengo que ir a Mujeres al Mando, bailar poquito, estar sentadita o comiendo”, reveló.

Agregó que con este nuevo embarazo tiene muchas ganas de comer, por lo que no sabe qué le pasará. “Luego vuelvo a mi casa, no debo cargar mucho peso o hacer mucho esfuerzo. ¿Sobre la comida? Con Antonia era diferente. Este bebito me pide cada dos horas un plato de comida", añadió.

karen embarazo