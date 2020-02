¿Karen Schwarz y Jazmín Pinedo fueron realmente amigas? En una entrevista a Trome, Jazmín Pinedo dejó entrever que no la considera su amiga, pese a que tuvo una buena relación con la conductora de “Mujeres al mando”.

"Tengo un par de amigos. Maricris Rubio es casi mi hermana y la adoro. Ella ya no está en televisión, pero tenemos una magnífica relación. No es que tenga muchos amigos en televisión, tengo amistad con varias personas, pero de ahí a llamar amigo o hermana del alma a alguien, no”, precisó Jazmín.

Karen la invitó a cumpleaños

Karen Schwarz, sin embargo, parece tener otro concepto de la relación que tenía con la ‘chinita’, hoy conductora de “Esto Es Guerra”.

La esposa de Ezio Oliva declaró a Diario Ojo que ella y Jazmín están en contacto, pese a su salida del programa de Latina.

“Inventan tantas historias, Jazmín y yo estamos en contacto. No hay enemistad con ella, le estoy deseando lo mejor, me encanta cómo conduce, lo está haciendo super bien”, agregó.

Sin embargo, dijo que la invitó a su cumpleaños, en el mes de enero, pero que Pinedo no asistió.

“La invité a mi cumpleaños, lamentablemente no pudo ir, me pidió disculpas”.

