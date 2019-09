Karen Schwarz tuvo que pronunciarse durante su programa luego de recibir ataques de los seguidores de Yahaira Plasencia.

Según la conductora de ‘Mujeres al mando’, los mensajes en su contra se originaron porque se habría burlado del inglés de Yahaira Plasencia.

Sin embargo, Karen Schwarz aclaró que también se burla de su propia pronunciación de este idioma.

“Quiero aclarar algo porque hace dos días ella hizo una historia hablando que iba a estar en un teatro y lo dijo en inglés. Normalmente, y quiero decirle a todos sus fanáticos que me han estado escribiendo, decirles que yo toda la vida me burlado de mi pronunciación en inglés porque yo no sé inglés”, explicó la conductora.

Asimismo, pidió a los seguidores de la ‘reina del totó’ que bajen la intensidad a sus comentarios porque ella se lleva bien con Yahaira Plasencia.

“Entonces la gente piensa que me he estado burlando de Yahaira y no, con Yahaira yo he estado hablando hasta hace 5 minutos. No especulen, no piensen, este programa lo que siempre ha hecho es traer a la gente (...) con buena onda", señaló.